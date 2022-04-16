الداخلية: سقوط 7 تشكيلات عصابية وكشف غموض 58 جناية وتنفيذ 494 ألف حكم قضائي

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومروجي المخدرات وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضموا 33 متهمًا، اعترفوا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وضبط 61 قضية أحداث، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 58 حادثًا متنوعً، أبرزهم «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 97 متهمًا.

ونجحت الحملات في تنفيذ 494326 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 2040 حكم جناية، 174096 حكم حبس، 247316 حكم غرامة، 70874 مخالفة.