محمود عبدالمغنى: أمير كرارة يستحق لقب «باشا مصر».. وفخور بمشاركتى فى «العائدون»

أعرب الفنان محمود عبدالمغني عن فخره بالمشاركة في مسلسل «العائدون»، الذي يكشف عن الفترة التى تعرضت فيها مصر لتهديدات إرهابية نجح رجال الأمن في إحباطها.

وعن تعاونه مع الفنان أمير كرارة قال «عبدالمغني»، في تصريح لـ"الدستور"، إنه يحب أمير كرارة على المستويين الشخصي والفني، كما أنه يشعر بالارتياح الشديد في العمل معه، مشيرًا إلى أنه أكثر فنان تعاون معه خلال مسيرته الفنية، حيث تعاونا سويًا لمدة 3 سنوات في مسلسل "لحظات حرجة"، ثم في "المواطن إكس"، ثم "طرف ثالث"، لافتا إلى أن كم السنين التي تعاونا فيها مع بعضهما البعض جعلت بينهما تفاهما كبيرا سواء بينهما أو في شخصياتهما، مؤكدا أنهما تفرقا في فترة ما بأعمالهما الفنية الخاصة، حتى التقيا مرة أخرى في "العائدون" بعد 9 أعوام تفرقة، مشيرا إلى أنه يحترم «كرارة» بشدة من جهة اجتهاده وعمله الفني وخطواته المتأنية، مشددا على أنه من وجهة نظره هو "باشا مصر" ويستحق هذا اللقب عن جدارة.

ويتناول مسلسل «العائدون» أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم: محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى- جوهر".