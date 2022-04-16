السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية: التأمين الصحى شامل التحول المؤسسى للمنشآت الصحية لجهة واحدة

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في التحول المؤسسي للمنشآت الصحية لجهة واحدة مما يضمن إدارتها وتشغيلها وتوفير رعاية صحية بمعايير موحدة ومطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم التحول المؤسسي للمنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها بوزارة الصحة والسكان إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتختص بعمليات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إضافة إلى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين من خلال تلك المنشآت الصحية وتأهيلها للحصول على درجات التسجيل والاعتماد، ومطابقتها لأعلى المعايير العالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل.. أنا متأمن"، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

الرعاية الصحية حملتها التوعوية شامل التحول المؤسسي جهة واحدة معايير موحدة معايير الجودة العالمية

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