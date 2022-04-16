برلماني وفدي: نعيش مرحلة تحتاج إلى تكاتف الشعب والدولة لمواجهة التحديات

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا على كافة المحاور والأصعدة، وأصبحت محل إشادة دولية، أزعجت أعداء الوطن الذين يسعون بشتي الطرق إلي زعزعة الأمن والإستقرار الداخلي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم، إن المواطن المصري يعي جيدا أن النجاحات التي تحققت من مشروعات كبرى وعملاقة بجانب حالة الإستقرار الأمني الذي تنعم به الدولة جعلتها مستهدفة داخليا وخارجيا من قبل جماعات لا تريد الخير لها ، لافتا إلى أن وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الموقف وما يحاك ضد وطنهم هي الصخرة الصلبة التي أجهضت كافة المخططات والمؤامرات.

وأضاف الجندي أنه في الوقت الذي يتم كشف وفضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها لإسقاط الدولة ، نجد أن هناك محاولات لاستغلال بعض المواقف لتحقيق مصالح أطراف معينه من خلال استغلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لبث الفتن لخلق صراعات داخلية متنوعة سواء اقتصادية أو سياسية أو إجتماعية وغيرها، من أجل إحداث وقيعة بين المصريين واستنزاف مؤسسات الدولة.

وطالب المهندس حازم الجندي جموع المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم المختلفة بالتكاتف خلف الدولة في مواجهة محاولات شق الصف الوطني، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الدولة من أي محاولات إرهابية أو مخططات تستهدف ضرب النسيج الوطني أو إحداث أزمات في الوقت الذي تكشف فيه الدولة مخططات الإخوان.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي على أن المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الشعب والدولة لمواجهة التحديات.

وفي وقت سابق شهدت دوائر الإرهاب المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، عدد من القضايا المتهم فيها بعض من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأصدرت المحكمة فيها قرارات بشأنها.

ووجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.