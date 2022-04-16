إحالة قهوجى متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة للجنايات

قررت النيابة العامة في حلوان إحالة قهوجي متهم بقتل شاب عقب مشاجرة، بسبب "رش" سيارة المجني عليه بمياه، في منطقة المعصرة، للمحاكمة أمام الجنايات.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شاب مصاب بطعنة في الصدر، وتوفي على إثرها، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "ه. ش" في العقد الثالث من عمره، وبها آثار طعنة في الصدر بواسطة سلاح أبيض «خنجر»، وكشفت التحريات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل مقهى، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي.

وأوضحت التحريات أن المتهم سدد طعنة نافذة لصدر المجني عليه وفر هاربا، وأشارت التحقيقات إلى أن الأهالي حملوا المجني عليه داخل سيارة خاصة قاصدين مستشفى حلوان العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بمضمونها، وأضاف بأنه كان يقوم بـ"رش المياه" أمام المقهى، ودون قصد منه وصلت قطرات مياه إلى سيارة المجني عليه، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى قيام المجني عليه بالاعتداء عليه، وما كان منه إلا دافع عن نفسه، فأخرج سلاحا أبيضا من طيات ملابسه وطعن المجني عليه.