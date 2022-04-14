الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 4 سنوات..

الحكم ضد المتهم الرئيسي في قتل طالب الرحاب بالإعدام شنقًا

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمًا بإجماع جميع الآراء  بمعاقبة المتهم الرئيسي في قضية قتل طالب الرحاب والتمثيل بجثته ودفنه في مطبخ شقة بمنطقة الرحاب، بالإعدام شنقًا.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة، إحالة المتهم الرئيسي "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، والد "حبيبة" خطيبة المجني عليه، للمفتي لأخذ رأيه في إعدامه

وصدر الحكم  برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.

وأحال  النائب العام السابق، المتهمين: "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد. ى" 20 سنة "سائق"، و"باسم. م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، و"مجدي. ع" 40 سنة "سفرجي"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

جنايات القاهرة قتل طالب الرحاب والد حبيبة منطقة الرحاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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