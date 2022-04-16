السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يتصدره حمدي الميرغني.. طرح بوستر دعائي جديد لفيلم «زومبي»

حمدي الميرغني
حمدي الميرغني

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “زومبي” لنجم الكوميديا على ربيع بوستر دعائي جديد للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والعالم العربي في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل. 

وتصدر البوستر الدعائي الجديد للفيلم النجم حمدي الميرغني وظهر  على البوستر الدعائي لفيلمه السينمائي الجديد منفردًا وهو يرتدي ملابس تعود لفترة السبعينات ويهرب من مجموعة من "الزومبي".

قصة وأحداث فيلم فيلم “زومبي” 

وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية بقيادة علي ربيع، ويقدم شخصية مطرب بينما يجسد حمدي الميرغني شخصية شاعر يكتب الأغاني، وبمرور الوقت يسافر على ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق، ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي، لتأخذ الأحداث مسارًا كوميديًا تتفجر منه المواقف المختلفة.

أبطال وصناع فيلم “زومبي” 

الفيلم من بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

ويشارك حمدي الميرغني خلال موسم رمضان الحالي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء السادس ومن المنتظر أن يظهر خلال الحلقات القادمة من العمل الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي. 

وبدأ حمدي الميرغني يوم السبت الماضي  تصوير أول مشاهد فيلم "خطة مازنجر" والذي يشارك في بطولته ياسمين رئيس، وإخراج رامى رزق الله، والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.

وفيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدي الميرغني، وياسمين رئيس، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من  تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري ومن إخراج رامي رزق الله وإنتاج شركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى".

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