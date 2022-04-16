السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه بمدينة نصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من أحد الأشخاص يفيد فيه أنه حال سيره بمنطقة الحي العاشر بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على هاتفه المحمول ، مبلغ مالى كرها عنه ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، باستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والهاتف واتهمهم بسرقته بالإكراه، كما أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.

واعترفوا بارتكاب واقعتيّ سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه في إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين، وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من  تجار المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

تشكيل عصابي سرقة بالاكراه النيابة هيروين المواطنين قسم شرطة

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وائل لطفي

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