السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق سرق مصوغات ذهبية من شقة بالنزهة

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

قررت نيابة النزهة بحبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في منطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته - مبلغ مالي من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق يعمل طرف المُبلغ - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأقر بأنه نظرًا لاحتفاظه بنسخة من مفتاح الشقة لاعتياده شراء مستلزمات المنزل، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمصوغات ذهبية ومبالغ مالية اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة مستغلًا عدم تواجد قاطني الشقة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النزهة شقة النيابة قسم شرطة حبس

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