حقائق ومفاجأت في حادث محل دهب مول مدينتي

◄ منظومة مدينتي للمراقبة الذكية ترصد الجناة رغم وضعهم كمامات طبية لاخفاء الوجه

◄ الداخلية بجهود مكثفة وتقنيات عالية فنيا تلقي القبض على الجناة خلال ساعات فقط



** تتسم منظومة المراقبة والكاميرات الذكية بخصائص عديدة منها ما يعرف باسم " حساسات أو مستشعارات الحركة " وقياس حجمها ومعدلها يوميا وساعة بساعة حيث يمكنها رصد اي حركة غير طبيعية أو معتادة في المناطق محل المراقبة ..

** وبمعنى اوضح فان المنظومة تسجل في ذاكرتها حجم ومعدل حركة المركبات والافراد ساعة بساعة، فاذا اختلف هذا المعدل اطلقت تنبيها تلقائيا على الفور لغرفة المراقبة للتعرف على سبب التغير في حجم او معدلةالحركة.

** ما حدث وقت محاولة السرقة .. هو ان منظومة المراقبة والكاميرات الذكية رصدت وجود حركة غير معتادة في مول الاوبن اير في توقيت وقوع الحادث فجرا وهو وقت اغلاق المول .. فصدر تنبيه تلقائي من المنظومة الى غرفة المراقبة التي تعمل ٢٤ ساعة حيث وجهت الغرفة اخطارا لافراد امن المول للمتابعة والافادة العاجلة ..

** وبالفعل ، قام افراد الأمن فورا بالتوجه للمول حيث كان الانذار الصوتي قد اطلق أيضا تلقائيا بسبب اختراق الجناة لمنطقة " شعاع غير مرئية Beam مخصصة لتأمين محيط المول عقب اغلاقه ..

** قام أفراد الامن بمطارة الجناة الذين هرعوا بالفرار تزامنا مع انطلاق اجهزة الانذار الصوتية ولم يتمكنوا من الوقوف امام المحل اكثر من 5 ثواني فقط .

** وتم تسليم الجهات الامنية صور الكاميرات محددة بالوقت وصور الدراجة النارية التي كان يستقلها الجناة ورقمها .

وبدورها قامت الجهات الامنية والقطاع الفني التقني بجهود مكثفة وبتقنيات عالية لتتبع ورصد تحركات الجناة وتحديد اماكنهم حتى القاء القبض عليهم خلال ٢٤ ساعة فقط.

وتوجهت كل الصفحات الرسمية لمجموعة طلعت مصطفى ومدينتي على وسائل التواصل بخالص الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية. وخصت بالشكر شكر وتقدير

وخصت بالشكر والعرفان كل الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء/ أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة واللواء/ نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ورجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول على الجهود المبذولة لضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات لازوردي خلال 24 ساعة فقط من عملية السرقة بمساعدة التقنيات الحديثة بالمدينة وكاميرات المراقبة ذات الكفاءة العالية.