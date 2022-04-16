السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقائق ومفاجأت في حادث محل دهب مول مدينتي

مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى

◄ منظومة مدينتي للمراقبة الذكية ترصد الجناة رغم وضعهم كمامات طبية لاخفاء الوجه

◄ الداخلية بجهود مكثفة وتقنيات عالية فنيا تلقي القبض على الجناة خلال ساعات فقط 


** تتسم منظومة المراقبة والكاميرات الذكية بخصائص عديدة منها ما يعرف باسم " حساسات أو مستشعارات الحركة " وقياس حجمها ومعدلها يوميا وساعة بساعة حيث يمكنها رصد اي حركة غير طبيعية أو معتادة في المناطق محل المراقبة ..

** وبمعنى اوضح فان المنظومة تسجل في ذاكرتها حجم ومعدل حركة المركبات والافراد ساعة بساعة،  فاذا اختلف هذا المعدل اطلقت تنبيها تلقائيا على الفور لغرفة المراقبة للتعرف على سبب التغير في حجم او معدلةالحركة.

** ما حدث وقت محاولة السرقة .. هو ان منظومة المراقبة والكاميرات الذكية رصدت وجود حركة غير معتادة في مول الاوبن اير في توقيت وقوع الحادث فجرا وهو وقت اغلاق المول .. فصدر تنبيه تلقائي من المنظومة الى غرفة المراقبة التي تعمل ٢٤ ساعة حيث وجهت الغرفة اخطارا لافراد امن المول للمتابعة والافادة العاجلة ..

** وبالفعل ، قام افراد الأمن فورا بالتوجه للمول حيث كان الانذار الصوتي قد اطلق أيضا تلقائيا بسبب اختراق الجناة لمنطقة " شعاع غير مرئية Beam مخصصة لتأمين محيط المول عقب اغلاقه  ..

** قام أفراد الامن بمطارة الجناة الذين هرعوا بالفرار تزامنا مع انطلاق اجهزة الانذار الصوتية ولم يتمكنوا من الوقوف امام المحل اكثر من 5 ثواني فقط .

** وتم تسليم الجهات الامنية صور الكاميرات محددة بالوقت وصور  الدراجة النارية التي كان يستقلها الجناة ورقمها .

وبدورها قامت الجهات الامنية والقطاع الفني التقني بجهود مكثفة وبتقنيات عالية  لتتبع ورصد تحركات الجناة وتحديد اماكنهم حتى القاء القبض عليهم خلال ٢٤ ساعة فقط.

وتوجهت كل الصفحات الرسمية لمجموعة طلعت مصطفى ومدينتي على وسائل التواصل بخالص الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية. وخصت بالشكر شكر وتقدير 
وخصت بالشكر والعرفان كل الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء/ أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة واللواء/ نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ورجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول على الجهود المبذولة لضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات لازوردي خلال 24 ساعة فقط من عملية السرقة بمساعدة التقنيات الحديثة بالمدينة وكاميرات المراقبة ذات الكفاءة العالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. علاقة أشرف زكى وحلا شيحة من التدريس لـ«مفيش عودة»

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها