أمريكا تسمح باستخدام جهاز لاختبار إصابات كورونا من خلال التنفس

وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه" على الاستخدام الطارئ لجهاز يقوم لأول مرة باختبار يحدد وجود مكونات كيميائية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد من خلال التنفس.



وذكرت الهيئة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لإجراء الاختبار في المكاتب الطبية ووحدات الفحص المتنقلة.



وأشارت إلى أن الجهاز وحجمه يعادل حجم حقيبة سفر صغيرة، يمكن أن يعطي نتائج الاختبار في أقل من ثلاث دقائق، وهو يقوم على نظام يتعقب وجود مكونات كيميائية ذات صلة بفيروس كورونا.



في ذات السياق، أظهرت دراسة للجهاز أنه كان بمقدروه أن يحدد بدقة 91% من العينات الإيجابية للإصابة بالفيروس و100% من العينات السلبية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء اسم "المؤتلف XE"، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما يظهر ويختفي من تلقاء نفسه.

و وفقا لما أورته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.