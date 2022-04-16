السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تسمح باستخدام جهاز لاختبار إصابات كورونا من خلال التنفس

جهاز لاختبار كورونا
جهاز لاختبار كورونا من خلال التنفس

وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه" على الاستخدام الطارئ لجهاز يقوم لأول مرة باختبار يحدد وجود مكونات كيميائية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد من خلال التنفس.
 

وذكرت الهيئة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لإجراء الاختبار في المكاتب الطبية ووحدات الفحص المتنقلة.
 

وأشارت إلى أن الجهاز وحجمه يعادل حجم حقيبة سفر صغيرة، يمكن أن يعطي نتائج الاختبار في أقل من ثلاث دقائق، وهو يقوم على نظام يتعقب وجود مكونات كيميائية ذات صلة بفيروس كورونا.
 

في ذات السياق، أظهرت دراسة للجهاز أنه كان بمقدروه أن يحدد بدقة 91% من العينات الإيجابية للإصابة بالفيروس و100% من العينات السلبية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء اسم "المؤتلف XE"، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما يظهر ويختفي من تلقاء نفسه.

 

و وفقا لما أورته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

أمريكا فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد إصابات كورونا فيروس كورونا بفيروس كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

عيد الفطر 2022.. موعد صلاة العيد وعدد أيام الإجازة

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

صحيفة صينية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا مغامرةسياسية سيدفع ثمنها العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف