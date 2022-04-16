السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى بايدن ونائبته يقدمان الإقرارات الضريبية لعام 2021

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته ونائبته كامالا هاريس وزوجها عن إقراراتهما الضريبية لعام 2021 وهو الموعد المعتاد لتقديم الإقرارات الضريبية في الولايات المتحدة.
 

وملأ جو بايدن وزوجته جيل وهي معلمة إقرار ضريبة الدخل بشكل مشترك وأعلنا عن دخل إجمالي معدل بلغ 610 آلاف و702 دولار، حسبما قال البيت الأبيض في بيان صحفي.
 

ودفعت عائلة الرئيس بايدن 150 ألفا و439 دولارا ضريبة دخل اتحادية، وبلغ معدل الضريبة على الدخل في عام 2021 بالنسبة لهما 24.6%.
 

وقال البيت الأبيض "بهذا الكشف، عرض الرئيس إقراراته الضريبية على مدى 24 عاما أمام الشعب الأمريكي، ليبرهن مجددا على التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن الشؤون المالية للقائد العام".
 

كما كشفت هاريس وزوجها دوجلاس إمهولف إقرار ضريبة الدخل لعام 2021 .

 ووفقا للبيت الأبيض، حققت هاريس وإمهولف، وهو محام، دخلا بنحو 1.66 مليون دولار في عام 2021، ودفعا ضريبة دخل بلغت 700 ألف دولار.

الرئيس بايدن الرئيس الامريكي أمريكي الأمريكي نائب قرارات يقدمون الضريبي إقرارات

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وائل لطفي

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