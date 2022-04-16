السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء ومسؤولون أوكرانيون يزورون واشنطن

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت المصادر إن شميهال ووزير المالية سيرهي مارشينكو ومحافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو سيلتقون بشكل ثنائي مع مسؤولين ماليين من مجموعة الدول السبع وغيرها والمشاركة في مائدة مستديرة حول أوكرانيا يستضيفها البنك الدولي يوم الخميس.
 

وسيكون اجتماع الخميس أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين الرئيسيين للاجتماع بشكل شخصي مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

مالي واشنط واشنطن رئيس وزراء مسؤولون مسؤول أوكرانيون

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