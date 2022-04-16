السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإتصالات» تعقد برنامجًا تدريبيًا للقيادات والعاملين بوحدات التحول الرقمى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

عقدت أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا ومكثفًا للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات على مدار الأسبوع، بالتعاون مع مركز التنمية المحلية بسقارة.
 
وجاء تنظيم البرنامج التدريبي في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي بالمحافظات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة العمل بالمحليات، بما يساهم في تطوير أداء الوحدات المحلية وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.

 

كما جاء البرنامج في إطار تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية، وتعزيز جهود التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات، واستكمال أنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني المستمر للعاملين بالوحدات لبناء قدراتهم الرقمية والتخصصية في مجالات عمل الوحدات بما يضمن استدامة أعمال مصر الرقمية ويُساهم في تحسين أداء الوحدات المحلية ورفع كفاءة منظومات العمل في البيئة الرقمية الجديدة، الأمر الذي يصب في خدمة المواطن ورضاه.
 
وتضمن البرنامج عددًا من ورش العمل التفاعلية حول تقنيات التحول الرقمي ومنظومة عمل الوحدات وآليات تطوير العمل بها لتحقيق التميز التشغيلي ومكافحة الفساد وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظات، كما تناول بعض الموضوعات ذات الأهمية، مثل الأمن السيبراني وإدارة المشروعات الرقمية.

عقدة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات التحول الرقمي وزارة الاتصالات مركز التنمية المحلية الوحدات المحلية ورش العمل التفاعلية 17 محافظة

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