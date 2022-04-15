الاختيار 3 الحلقة 14| الإرهابية تحشد عناصرها النسائية.. والأمن يحرر إسراء

يواصل مسلسل “الاختيار 3” توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3 حشد جماعة الإخوان الإرهابية لعدد من النساء للانضمام إلى صفوف المجاهدات في الجماعة ومنهم «إسراء» زوجة الإرهابي «أبو منير» الذي لقى مصرعه حيث تم نقلها من العريش إلي القاهرة لتزويجها إلى عنصر جهادي آخر.

بينما ظهر في المشهد التالي ضابط المخابرات الحربية مصطفى، والذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا مع رئيسه في العمل يطلب منه سرعة إنقاذ إسراء من بين أيدي الجماعة الإرهابية وتحريرها.

وتوجهت الفرقة 777 إلى إحدى الوحدات السكنية بالمناطق النائية المتواجد بها عدد من النساء المحتجزين وبينهم إسراء زوجة الإرهابي أبو منير لتحريرهم، وهجمت على الشقة وتمكنت من قتل الإرهابيين وحررت الفتاة ومن معها.

وقال ضابط المخابرات الحربية لإسراء زوجة الإرهابي أبو منير: “إحنا جاين علشان نحرركم”.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، تقريرا يكشف تورط مكتب الإرشاد في إطلاق شائعات تتضمن إهانة للجيش المصري إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

ويذهب السيسي بصفته وزير الدفاع، ويلتقي المعزول مرسي (صبري فواز) ويحذره من الإساءة لجيش مصر، قائلا: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دى، الجيش المصرى جيش وطنى عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطنى، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللى فاتوا".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء١