الاختيار 3 الحلقة 14.. العصيان المدني أول خطوات الانتفاضة ضد حكم الإخوان

شهدت بداية الحلقة 14 من الاختيار 3 ظهور الفنان الشاب ياسين السقا الذي يلعب دور شاب ثوري يحاول حشد الشباب وتوعيتهم بفشل الجماعة الإرهابية، ونظم الشباب عصيانًا مدنيًا وصل لقطاعات عدة في هذا التوقيت.

يذكر أن في فبراير ٢٠١٣ بدأ العصيان المدني من مدينة بورسعيد، نتيجة لتراخي الحكومة الإخوانية الإرهابية في حماية الشباب في مباراة الأهلي والمصري بورسعيدي والذي راح ضحيتها عشرات الشباب، واستخدمها الإخوان لاتهام الشرطة والجيش كي يخلقوا وقيعة بينهم وبين الشعب ويبدأ الإخوان في حشد مليشياتهم كبديل للجيش وهي خطة خيرت الشاطر حينها لتدشين حرس ثوري.

وكان هناك استجابة لدعوات مشجعي النادي المصري للعصيان المدني، وأوقف آلاف الموظفين والعمال العمل في المصالح الحكومية والمصانع في مدينة بورسعيد الساحلية للمطالبة بالاقتصاص من قتلة ضحايا أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المدينة نهاية الشهر الماضي. وأصدر الشباب بيانا غاضبا يطالب بملاحقة من أصدروا أوامر القتل وامتد العصيان في باقي محافظات مصر.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، تقريرا يكشف تورط مكتب الإرشاد في إطلاق شائعات تتضمن إهانة للجيش المصري إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

ويذهب السيسي بصفته وزير الدفاع، ويلتقي المعزول مرسي (صبري فواز) ويحذره من الإساءة لجيش مصر، قائلا: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دى، الجيش المصرى جيش وطنى عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطنى، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللى فاتوا".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء