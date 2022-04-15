الاختيار 3.. «العصيان المدني» عنوان الحلقة الـ14

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

وحملت الحلقة الـ14 عنوان «العصيان المدني»، كما تناولت الحلقة السابقة تسريبًا يُسمع فيه صوت الفريق أول عبدالفتاح السيسي بحضور المعزول محمد مرسي، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وفيه يقول السيسي: «ما نراه الآن هو محاولة لعرقلة الانتخابات في مصر عشان ميتحققش الاستقرار في مصر.. لأ أنا راجل بنظر سياسة وفصيل ممكن يقود البلد في يوم من الأيام فده وقت اللي هو.. أنا مش بدفع عن حاجة».

وتابع: «إحنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الكلام اللي بنقوله دلوقتي مع بعض إذا كانت الدولة بتقع مننا يا دكتور سعد وبنحجم عن إن إحنا نتكلم أو ناخد موقف عشان ده ميأثرش على مكانتنا أو دورنا السياسي.. مننا لله».

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء