يوتيرن الحلقة 14: يوسف يبلغ شوقي بتتبع يارا له ويساعده على الهروب

شهد مسلسل يوتيرن الحلقة 14 عددا من التفاصيل الهامة، لعل أبرزها ما قام به يوسف، زوج يارا، بطلة المسلسل وهي الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، من تتبع لخطواتها ومحاولته إبعاد يد الشرطة عن شوقي لكي لا تنتهي القضية.

تفاصيل أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14 الرابعة عشر

في السطور التالية نشير إلى تفاصيل أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14 الرابعة عشر:

أجّر يوسف، زوج يارا، عدد من الأشخاص لتتبع خطوات زوجته وأثناء ملاحقتها وجدوا أنها التقت شوقي، الرجل الذي يقوم بعملية ابتزازها، للحصول على الأموال، وقررت يارا ملاحقته للوصول بالفعل إلى أهل السيدة المتوفاة وبينما هي تلاحقه وجدت أنها لا تزال على قيد الحياة، وأن ما يقوم به شوقي ما هو إلا عملية ابتزاز لا أساس لها من الصحة.

كل هذه التفاصيل نقلها الأشخاص الذين يقومون بمراقبتها لصالح زوجها يوسف، فما كان منه إلا أن أبلغ شوقي بتفاصيل ما حدث حتى يغادر مكانه على الفور، وهو ما قام به شوقي بالفعل.

فبعدما ذهبت يارا، إلى الشرطة لإبلاغهم أن السيدة على قيد الحياة، وأرسلت الشرطة قوة للقبض على شوقي وجدته غادر المكان بالفعل هو وزوجته التي يفترض أنها توفت، وتركوا شخصا يبلغ الشرطة أنهم غادرو المنطقة منذ ما يقرب من ستة أشهر ولكن هذا على خلاف الحقيقة.

جدير بالذكر مسلسل يوتيرن، أحد أبرز المسلسلات في السباق الرمضاني الحالي وهو من بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والفنانة صفاء الطوخي، وناسي صلاح، بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وللمؤلف أيمن سلامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول سيدة انتهت حياتها الزوجية بسبب خداع شخص آخر لها وتحالف عدد من المحيطين عليها لإنهاء حياتها.