مواعيد مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة الحلقة 14 .. حقق مسلسل العائدون ردود أفعال طيبة للغاية بعد عرض 13 حلقه منه إلى وقتنا الحالي خلال شهر رمضان الجاري.

ويبحث الكثيرين من متابعي العمل عن موعد عرض حلقته الـ 14 والتي سوف تكون اليوم عقب أذان المغرب بساعات قليلة.

مواعيد مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة الحلقة 14 2022

وينطلق عرض الحلقه الـ 14 في نفس عرضه يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

وعبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة الحلقة 14 2022

مسلسل "العائدون" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الفترة من 2018- 2020 ويتناول العمل كواليس هذه الأحداث، وترصد محاولة إحباط تمويل الجماعات الإرهابية للحد من الإرهاب في مصر في تلك الفترة، كما ترصد العديد من المتغيرات في المنطقة العربية وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة ويجسد النجم أمير كرارة دور شخصية أمنية مسئولة عن أحد الملفات الأمنية، التي يتحدث عنها العمل.

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مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020. وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب. يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم. يعرض «العائدون» حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.