«قومى حقوق الإنسان»: لم نتلق شكاوى تتعلق بأيمن هدهود قبل إعلان وفاته

قال الدكتور ولاء جادالكريم، رئيس لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على منظومة الشكاوى، إن المنظومة لم تتلق أى شكاوى متعلقة بالدكتور أيمن هدهود، قبل إعلان وفاته منذ أيام، ولم يتقدم أحد من ذويه بشكوى لمكتب شكاوى المجلس تفيد بتعرضه للاختفاء القسري.

ودعا جادالكريم، المنظمات التي أصدرت بيانًا مشتركًا بشأن الدكتور أيمن هدهود مؤخرًا بتحري الدقة ومراجعة وتصحيح ما ورد من ادعاء في هذه النقطة.

وأوضح رئيس لجنة الشكاوى، أن المجلس الحالي ومنذ صدور قرار تشكيله في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ أدخل إصلاحات جوهرية على منظومة الشكاوى بهدف حوكمتها وضمان اتساقها مع المعايير والممارسات المثلى للتعامل مع شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وأهم هذه الإصلاحات التحديد الدقيق لقنوات تلقي الشكاوي التي تضمنت استقبال أصحاب الشكاوى بمقر مكتب الشكاوى بالجيزة، أو التسجيل عن بعد عبر البرنامج الإلكتروني للشكاوى، أو من خلال المراسلات البريدية التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب من المعلومات، ويتم تسجيل الشكاوى في قاعدة بيانات موحدة والتواصل مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى بشكل رسمي ومؤسسي وشفاف.

وذكر الدكتور ولاء جادالكريم، بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان سباقًا بالدعوة للتحقيق الشامل في واقعة وفاة الدكتور أيمن هدهود، ومطالبة النيابة العامة بشمول التحقيقات لما تردد بشأن اختفائه قسريًا قبل وفاته.

وقد تمت مراجعة كل الشكاوى الواردة للمجلس عبر القنوات المشار إليها، بما فيها شكاوى ادعاءات الاختفاء القسري التي يتواصل المجلس بشأنها مع الجهات المعنية، والتأكد من أنه لم يتم تلقي أى شكاوى من أسرة الدكتور هدهود.

واختتم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على موقف المجلس الذي أعلنته السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب في البيان الصادر بتاريخ ١٢ أبريل الجاري، والمتمثل في أن "أجندة المجلس تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية".

ودعا جادالكريم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو ذويهم وممثليهم الراغبين في التواصل مع المجلس إلى استخدام القنوات المؤسسية التي تضمن تسجيل شكاواهم وتحفظ حقوقهم وتضمن حمايتهم كمبلغين.

وأضاف أن المجلس سينشر خلال أيام "وثيقة معلومات Fact sheet" تتضمن كل المعلومات التي تيسر على الجمهور العام الوصول لمنظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.