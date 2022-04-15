الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصاد 24 ألف فدان قمح بالوادى الجديد حتى الآن

صورة من حصاد محصول
صورة من حصاد محصول القمح بالواحات

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه جرى حصاد 24 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة، من إجمالي 342094.21 فدان، حتى الآن. 

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان اليوم الجمعة، إنه جرى حصاد 24 ألف فدان من القمح المحصول الاستراتيجي بالمحافظة، وتوريد 4388.775 طن من الأقماح داخل وخارج المحافظة.

 ولفت إلى استقبال 4388.775 طن لصومعة مركز الخارجة، واستقبال 3029 طن لصومعة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة، بإجمالي 3075.775 طن، وكذلك تم توريد 1313 طنا خارج المحافظة.

ونوه بأنه يتم استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 إردبًا للفدان، وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى.

مديرية الزراعة الوادي الجديد حصاد محصول القمح وكيل وزاره الزراعة المحصول الإستراتيجي صومعة

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وائل لطفي

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