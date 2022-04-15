ضبط 24 هاربًا من المراقبات بحجوزات أقسام الشرطة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المتهمين الهاربين من المراقبة بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة، عن ضبط (24) متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (22) متهمًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.