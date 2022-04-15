الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 هاربًا من المراقبات بحجوزات أقسام الشرطة

متهمين
متهمين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط المتهمين الهاربين من المراقبة بحجوزات أقسام ومراكز الشرطة، عن ضبط (24) متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (22) متهمًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية الأسلحة النارية الخارجين على القانون مديريات الأمن خارجين على القانون مستوى الجمهورية أجهزة وزارة الداخلية حائزي الاسلحة

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