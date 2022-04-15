الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 1977 محضر تبوير وإعادة زراعة 121 حالة بالمنوفية

تبوير وإعادة زراعة
تبوير وإعادة زراعة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير ( 1977) محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة (308 فدادين و7 قراريط) بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن، لافتا إلى أنه تم إعادة زراعة (121) حالة تم تبويرها بمساحة (16 فدانا و8 قراريط)، وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية، فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بأنه خلال أسبوع  م تنفيذ إزالة فورية لـ (11) حالة تعدى على مساحة إجمالية (5 قراريط و11 سهما) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى تنفيذ إزالة فورية لـ (7) حالات بقويسنا بمساحة (4 قيراط و11 سهما)، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بمركز الشهداء وحالة أخر بمركز منوف، وكذا إزالة حالتين تعدى بمركز ومدينة الباجور.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار تكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

ومن جهته، شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أى متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية ضمن منظومة المتغيرات المكانية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة. 

وزارة الزراعة الزراعة محافظة المرور جديدة تكثيف حرير

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