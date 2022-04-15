مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية في مركز القرين بالشرقية

شهدت منطقة كوبري الفرماوي دائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، مصرع طالب في الخامسة عشر من العمر إثر انقلاب الدراجة البخارية به، وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القرين.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "محمد ه س" - 15 عامًا - طالب مقيم القرين، جثة هامدة.

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر انقلاب دراجة بخارية أمام كوبري الفرماوي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.