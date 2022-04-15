الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية في مركز القرين بالشرقية

انقلاب دراجة
انقلاب دراجة

شهدت منطقة كوبري الفرماوي دائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، مصرع  طالب في الخامسة عشر من العمر إثر انقلاب الدراجة البخارية به، وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القرين.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "محمد ه س" - 15 عامًا - طالب مقيم القرين، جثة هامدة.

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر انقلاب دراجة بخارية أمام كوبري الفرماوي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

محافظة الشرقية قسم شرطة القرين مأمور قسم شرطة التحريات الأولية شاب عشريني انقلاب دراجة بخارية تحريات المباحث

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