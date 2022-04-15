«الخارجية الأمريكية» تدعو الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان حماية اللاجئين

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الدول المجاورة لأوكرانيا لضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للنساء والأطفال من اللاجئين، والسعي إلى إيجاد حلول تحقق أفضل مصالح لهم.

وحذرت الخارجية - في تقرير لها أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الجمعة - من ارتفاع هائل في حجم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر وسوء المعاملة والصدمات النفسية والانفصال الأسري أوقات النزاع والنزوح.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تسعى مع الحكومة الأوكرانية والحلفاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع الدولي لتعقب جميع حالات الاتجار بالبشر التي من الممكن أن يكون قد تعرض لها اللاجئون الأوكرانيون.

ومن جانبه، أكد الجيش الأمريكي أن قيمة المساعدات التي تم تخصيصها إلى أوكرانيا منذ عام 2014، تقدر بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار، موضحًا أنها تشمل مساعدات أمنية وغير أمنية.

وشدد الجيش الأمريكي - في بيان اليوم، على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ونشر الجيش صورًا تظهر التحضيرات الجارية لإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة وتجهيزات لأوكرانيا في قاعدة (دوفر) الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتزامه إرسال مسؤولين أمريكيين كبار إلى أوكرانيا؛ تأكيدًا على الدعم الكبير من جانب واشنطن لكييف.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم ، أن الرئيس الأمريكي أبدى أيضا استعداده لزيارة كييف شخصيا.

وفي سياق متصل، رجح مسئول أمريكي أن يرسل الرئيس بايدن وفدا رسميا رفيع المستوى لكييف لإظهار مدى تصميم واشنطن التزامها بمساعدة أوكرانيا في وجه الغزو الروسي.

وذكر المسؤول - في تصريح للقناة - أن اختيار المبعوث يتوقف على طبيعة المهمة، مشيرا إلى أن متابعة الجهود الدبلوماسية وصفقات الأسلحة تستوجب إرسال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أما تنسيق المساعدات العسكرية وسيرها يتطلب إرسال وزير الدفاع لويد أوستن.