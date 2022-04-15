الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لم نقرر زيارة مسؤول أمريكى رفيع لأوكرانيا

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيارة أي من المسؤولين رفيعي المستوى فيها لأوكرانيا.

 

وقال بايدن للصحفيين، اليوم ردا على سؤال بهذا الصدد: "سنعمل على اتخاذ هذا القرار الآن".

 

وأوضحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش، مضيفة أن واشنطن "على اتصال دائم بالحكومة الأوكرانية في كييف بشكل يومي. ولا يوجد لدي أي شيء آخر لأعلن عنه".

 

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إرسال مسؤول رفيع المستوى لزيارة كييف في خطوة يراد منها عرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول الذي سيزور أوكرانيا قد يكون بايدن نفسه أو نائبة الرئيس كامالا هاريس، ولكن من المرجح أكثر أن يقوم بهذه الزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.

أوكرانيا بايدن أمريكي مسؤول أمريكي مسؤول اوكراني لأوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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