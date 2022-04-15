«فاتن أمل حربى» تتلقى تهديدًا بقتل ابنتيها بسبب الرشوة فى الحلقة 13

عرضت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "فاتن أمل حربي"، والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، ويذاع عبر فضائية cbc، الكثير من الأحداث.

وشهدع الحلقة تضحية “فاتن” نيللي كريم، من أجل ابنتيها وتتخلى عن المستلزمات التي اشترتها لنفسها وقامت بردها مرة أخرى وسط اعتراض ابنتيها التي أقنعتهما أن لديها نفس لون "البلوزة".

وقامت نيللي كريم بشراء أحذية لابنتيها وأثناء عودتها تلقت اتصالًا هاتفيا من السيدة التي سبق وعرضت عليها الرشوة ووضعت حقيبة الأموال أمام منزلها، وطلبت منها عمل توكيل سيارة من عامين يعود تاريخه لعامين.

تهديدها بإرسال حقيبة الرشوة الشرطة

وسألتها نيللي عن اسم الشخص الذي يريد التوكيل فكشفت لها أنه عند موافقتها ستعرفه فقالت لها إنها من الممكن أن تأخذ الأموال ولا تفعل شيئًا لتؤكد لها الفتاة أنها لم تصرف جنيهًا من حقيبة الأموال ومطرودة من منزلها وتعيش في ملجأ، فردت عليها "فاتن" بأن اسمه مركز وليس ملجأ وإن لم ترسل لها وتأخذ حقيبة الأموال سترسلها للشرطة لترد عليها قائلة: "بلاش الشرطة لأنك لست حمل الزعل على البنوتين الحلوين دول".

أبطال العمل

"فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.