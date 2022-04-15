العائدون الحلقة 13| من لندن.. «داعش» تستعد لتنفيذ مخططها الإرهابى ضد مصر

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 13، اجتماعا مخابراتيا لتنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي"داعش" ضد مصر، وضم الاجتماع الذي عُقد في لندن عددصا من رجال الأعمال الأجانب، والعناصر الاستخباراتية وتجار الأسلحة، وزعماء تنظيم "داعش".

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".