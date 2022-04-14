الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل منتصف الليل.. انخفاض أسعار الذهب ورفع دعاوى قضائية ضد بايدن

قبل منتصف الليل
قبل منتصف الليل

تنشر "الدستور" أهم الأخبار التي شهدتها البلاد، اليوم الخميس، في نشرة قبل منتصف الليل.

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات:
صرح عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، بأن هناك انخفاض جديد في أسعار الذهب، بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد وأعطى بعض النصائح للمستثمرين وتجار الذهب.
لمعرفة باقي التفاصيل اضغط على الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4058755 

طرح كحك العيد بأسعار مخفضة للمواطنين:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كحك العيد في الأسواق المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.
لمعرفة باقي التفاصيل اضغط على الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4058707 


مصر تعلن استيرادها القمح من الهند:
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد قصير عن اعتماد مصر دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.
لمعرفة باقي التفاصيل اضغط على الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4058695 


بايدن يواجه دعاوى قضائية ضده:
أقامت عدد من الولايات الامريكية عدة دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب قرار إلغاء قانون الصحة العامة رقم 42 ، والذي يسمح بالإعادة السريعة للمهاجرين على الحدود المكسيكية بسبب وباء COVID-19.
لمعرفة باقي التفاصيل اضغط على الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4058765 


قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة عن حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة في منطقة الماظة مما تطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من امتداد محور النصر، وللقادم من طريق السويس.
لمعرفة باقي التفاصيل اضغط على الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4058679 

مصر وزارة التموين الذهب المرور الرئيس وزير الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

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