قبل منتصف الليل.. انخفاض أسعار الذهب ورفع دعاوى قضائية ضد بايدن

تنشر "الدستور" أهم الأخبار التي شهدتها البلاد، اليوم الخميس، في نشرة قبل منتصف الليل.

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات:

صرح عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، بأن هناك انخفاض جديد في أسعار الذهب، بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد وأعطى بعض النصائح للمستثمرين وتجار الذهب.

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https://www.dostor.org/4058755

طرح كحك العيد بأسعار مخفضة للمواطنين:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كحك العيد في الأسواق المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

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https://www.dostor.org/4058707



مصر تعلن استيرادها القمح من الهند:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد قصير عن اعتماد مصر دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.

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https://www.dostor.org/4058695



بايدن يواجه دعاوى قضائية ضده:

أقامت عدد من الولايات الامريكية عدة دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب قرار إلغاء قانون الصحة العامة رقم 42 ، والذي يسمح بالإعادة السريعة للمهاجرين على الحدود المكسيكية بسبب وباء COVID-19.

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https://www.dostor.org/4058765



قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة عن حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة في منطقة الماظة مما تطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من امتداد محور النصر، وللقادم من طريق السويس.

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https://www.dostor.org/4058679