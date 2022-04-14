بتخفيضات 30%.. «التموين» تعلن موعد طرح «كحك العيد» للمواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كعك العيد في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور أحمد العيسوي، رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة إنه سيتم طرح كيلو "الكعك السادة" بسعر 75 جنيهًا، وكيلو "الكعك بالمكسرات" بسعر 95 جنيهًا، وكيلو "الكعك بالملبن" بسعر 75 جنيهًا.

أضاف أنه سيتم طرح كيلو "البيتى فور" بسعر 105 جنيهات، وكيلو "الغُرّيبة" بسعر 105 جنيهات، كما سيتم طرح كيلو بسكويت النشادر بسعر 70 جنيهًا، وكيلو "بسكويت لوكس" بـ 80 جنيهًا.

أشار رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة إلى أنه سيتم طرح علب مشكّلة زنة 2 كيلو بسعر 160 جنيهًا، وعلبة مشكلة زنة 2.5 كيلو بسعر 240 جنيها، إضافة إلى علبة زنة 3 كيلو فاخر بسعر 280 جنيهًا.