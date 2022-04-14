الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لصيانة أضرار ماسورة غاز كوبرى أبوغزالة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة عن حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة الأمر الذى يتطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة (امتداد محور النصر) ، وكذا للقادم من طريق السويس.

وتأتي باقي التحويلات المرورية كالتالي:  القادم من محور المليون شجرة (امتداد محور النصر) يسلك يساراً شارع الصاعقة مروراً أسفل كوبرى الجيش المصرى وصولاً لشارع الطاقة فمناطق مدينة نصر أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبرى الجيش المصرى فيميناً محور لطفية النادى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

أما القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة.. يسلك يميناً مسطح كوبرى المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل فيساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً محور الثورة فيميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر.

والقادم من محور الثورة امتداد طريق السويس، يسلك مسطح كوبرى الجيش فيساراً من أسفل كوبرى الجيش المصرى تجاه شارع الطاقة وصولًا إلى مناطق مدينة نصر ، أو يسلك مسطح كوبرى الجيش فيميناً شارع الصاعقة  فيميناً محور المليون شجرة تجاه مناطق مصر الجديدة، أو  يسلك طريق الخدمة فكوبرى جاردينيا فيميناً محور "شينزو آبى" تجاه مناطق مدينة نصر. 

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اعمال اصلاح ماسورة غاز محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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