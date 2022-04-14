الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

وفد الزراعة في الهند
وفد الزراعة في الهند

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.
وكان وزير الزراعة قد وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الأقماح من الهند، في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أي تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.
وقال "فرحات" إنه وعلى مدار أيام اطلع الوفد المصري على نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وأساليب المكافحة والمقاومة للآفات مع إتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة مثل إقليم madya pradesh، وPunjab  وغيرها من أماكن زراعة الأقماح حيث يجري الحصاد.


كما تمت زيارة مدينة Mumbai للاطلاع على إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي.
وانتهى التقرير الفني للدراسة إلى وضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز وكذلك باستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية.

وزير الزراعة يعلن اعتماد كمنشأ جديد لإستيراد

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