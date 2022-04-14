بسبب إلغاء قيود الحدود.. جو بايدن يواجه دعاوى قضائية من 21 ولاية

أقامت المزيد من الولايات الامريكية دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب قرار إلغاء قانون الصحة العامة رقم 42 ، والذي يسمح بالإعادة السريعة للمهاجرين على الحدود المكسيكية بسبب وباء COVID-19.

تم رفع قضية في الأصل من قبل ولايات لويزيانا وأريزونا وميسوري، لكن شكوى جديدة معدلة تم تقديمها يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الغربية من لويزيانا تضيف 18 ولاية أخرى كمدعين، بحسب فوكس نيوز.

وقال المدعي العام لفلوريدا أشلي مودي، الذي تعتبر ولايته واحدة من الولايات الجديدة المضافة إلى القضية إن "سياسات إدارة بايدن الحدودية كارثة على بلدنا وسلامة مواطنينا".

وقال مودي "سأواصل القتال كل يوم لحماية سكان فلوريدا من قيادته الكارثية".

تشير الشكوى إلى أنه حتى عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عارضوا قرار الإدارة بإنهاء المادة 42 اعتبارًا من 23 مايو ، نقلاً عن السناتور جو مانشين ، الذي وصفه بأنه "قرار مخيف".

تشير الدعوى القضائية إلى أنه في حين أن قرار إلغاء العنوان 42 "يستند صراحة إلى الانخفاض السريع "في حالات COVID-19 ،" لم تتخذ الإدارة إجراءات في المجالات الأخرى التي تعكس ذلك. على سبيل المثال ، تشير الشكوى إلى أن ولاية القناع للسفر الجوي لا تزال سارية ، ولم يتم إلغاء أو تخفيف تفويضات التطعيم.

وتقول الشكوى: "إن إلغاء العنوان 42 يمثل استثناءً جذريًا - ويبدو أنه التقييد الوحيد المستند إلى COVID-19 الذي ترى الإدارة أنه من المناسب إنهاءه".

كما تؤكد الدعوى إلى أن الإدارة تدعي أنها لا تحتاج إلى المرور بعملية الإشعار والتعليق العادية لأسباب تتعلق بـ "سبب وجيه" لأن مركز السيطرة على الأمراض قال إنه ليس لديه وقت للإخطار والتعليق ، بالإضافة إلى استثناء في الشؤون الخارجية.