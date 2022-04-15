إيلون ماسك يصف مسؤولى البورصة الأمريكية بـ«الأوغاد»

صعّد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يوم الخميس، من انتقاداته للجهة المنظمة للأوراق المالية الأمريكية، واصفًا مسؤولي مفوضية الأوراق المالية والبورصات بأنهم "أوغاد" لتوجيههم اتهامات بالاحتيال ضده بسبب تغريداته لعام 2018 بشأن الاستيلاء على الشركة.

وأعرب ماسك عن شكواه تجاه لجنة الأوراق المالية والبورصات خلال تصريحات في مؤتمر TED في فانكوفر، في اليوم الذي تصدر فيه أخبارًا رئيسية من خلال كشف النقاب عن عرض استحواذ نقدي بقيمة 43 مليار دولار لشركة التواصل الاجتماعي تويتر، بحسب رويترز.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم وفقًا لإحصاءات فوربس، إن التمويل لخصوصية شركته للسيارات الكهربائية تم تأمينه بالفعل في الوقت الذي نشر فيه تغريداته ، لكن الوكالة "تابعت التحقيق العام النشط رغم ذلك".

وأضاف: "لذلك اضطررت للتنازل للجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل غير قانوني. هؤلاء الأوغاد".

وكان أفصح الملياردير إيلون ماسك، بأن عرض شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار.

وينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9 بالمئة من أسهم الشركة.

ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في "تويتر"، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 2.9 مليار دولار، حيث تعني هذه الأرقام أن حصة مالك "تسلا" في "تويتر" صارت أكبر بأربعة أضعاف من حصة مؤسس المنصة، جاك دورسي، التي تقدر بنحو 2.25 بالمئة.

ولدى ماسك، الذي يستخدم "تويتر" بكثرة، أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في 2009.

ومع ذلك، انتقد ماسك المنصة وسياساتها في الآونة الأخيرة، وقال إنها تقوض الديمقراطية من خلال عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير.