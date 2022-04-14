الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 13| «البوب» لـ ضباط المخابرات العامة: «شباب الإخوان يعتبروني من الثوار الأحرار»

الاختيار 3
الاختيار 3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عاشتها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال الحلقة 13، بدأ ضباط المخابرات العامة استجواب العنصر الإرهابي الأجنبي “البوب” داخل مقر الجهاز، وقال بنبرة ساخرة: “شباب الإخوان يعتبروني من الثوار الأحرار”.

وطلب النائب العام من أجهزة الأمن التحريات اللازمة حول تورطه في التخابر لأحد الدول الأجنبية من عدمه، وكشفت تحريات المخابرات العامة أنه محترف نصب واحتيال واستغل علاقاته مع شباب الثورة للنصب على المواطنين، وزور شهادة دكتوراة وفتح مكتب استيراد في الدقي، ومتهم في قضايا نصب، كما أنه متهم بالمشاركة في الهجوم على رجال الأمن المركزي في أحداث السفارة الأمريكية، بتهمة تمويل عناصر الشغب ومتهم في قضية تخابر.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الإخوان السيسي الاختيار الاختيار 3 الحلقة ١٣ البوب

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