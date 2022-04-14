الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.. وأبرز الخدمات المقدمة

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي .. وأبرز الخدمات المقدمة.. يبحث عدد كبير من الشباب والمواطنين عن الرابط الرسمي لموقع "صندوق الإسكان الاجتماعي"، ودعم "التمويل العقاري"، والذي حصد على نسب مشاهدات عالية من خلال محرك البحث العالمي "جوجل" في الساعات الـخيرة الماضية منذ بدء تفعيل موقع التقديم.

وتعرض "الدستور" من خلال هذه السطور الأماكن المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة، وآخر ميعاد للتسجيل، ومساحة الشقق المعروضة طبقا لكراسة الشروط.

رابط موقع "صندوق الإسكان الاجتماعي" ودعم "التمويل العقارى"

يمكن للراغبين في الحصول على "شقة سكنية" جاهزة الاستلام طبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتباع الخطوات التالية:-

  1. شراء كراسة الشروط.
  2. القيام بسداد مقدم جدية الحجز والقيام باستلام إيصال الدفع.
  3. الدخول من خلال موقع "صندوق التمويل العقاري" عبر هذا الرابط التالي: (من هنا)
  4. اختيار أيقونة تسجيل الطلب التخصيص.
  5. قن بتحديد المشروع المتقدم فيه.
  6. قم بكتابة بيانات الراغب بالشقة السكنية بالتفصيل.
  7. ثم قم بتحميل كافة المستندات المطلوبة لكي تقوم بالتقديم.
  8. قم بالضغط على زر الحفظ.
  9. ستحصل على رقم الطلب.

أماكن الوحدات السكنية المطروحة في صندوق التمويل العقاري


طرحت وزارة الإسكان المصرية وحدات سكنية مدعمة من خلال صندوق التمويل العقاري بثلاث مشروعات هى (مشروع دار مصر، مشروع جنة، مشروع سكن مصر) في عدد من المحافظات بأطول نظام سداد ليصل إلى 30 عاما بفائدة تكون متناقصة 3% و 8%.

«الإسكان الاجتماعى»: مد فترة التسجيل وسداد مقدمات الحجز لوحدات مدينة بدر

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مشروع جنة ( الشروق، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، 6 أكتوبر، العبور) بإجمالي 1980 وحدة
دار مصر ( السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب، حدائق أكتوبر).
سكن مصر ( أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، بدر، ناصر غرب أسيوط).
 

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وائل لطفي

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