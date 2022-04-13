الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسئولو جهاز العاشر يتفقدون مشروعات «سكن لكل المصريين» و«الإسكان الاجتماعي»

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

قام مسئولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس أحمد عمران، ويرفق نواب رئيس الجهاز، بجولة تفقدية، اليوم، حول أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات السلطات المختصة بالاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية "مشروع سكن كل المصريين" ومشروعات الإسكان الاجتماعى بكافة المدن الجديدة.


وتابع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بكافة الأحياء من أعمال التنفيذ. كما تفقد خلال جولته الميدانية الأعمال الجارية بالحي الثالث والثلاثون، ومتابعة كافة الأعمال داخل المشروع من أعمال الزراعة وتسوية المسطحات الخضراء.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تنفيذ أعمال شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزراعة وتجميل كافة الأحياء والمحاور الهامة والرئيسية بالمدينة، وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق. 


كما تفقد مسئولي جهاز تنمية العاشر من رمضان أعمال الرصف "أسفلت" الطرق الداخلية بالحي، منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي، أعمال الرصف بالأسفلت للربط على الطرق الرئيسية والفرعية بالحى. كما تم المرور بالحى السادس عشر "لمتابعة مشروع استكمال ٤٣ عمارة إسكان اجتماعي" من أعمال الإسكان، وكذا أعمال اللاند سكيب بمواقع العمل.

ومتابعة كافة الأعمال داخل المشروع وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق، كما تم المرور على أعمال إسكان اجتماعى بالحى الثانى عشر بعدد عمارات (٢١ عمارة) لتفقد ومتابعة كافة الأعمال داخل المشروع من معدلات التنفيذ، وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق. 

كما شدد المهندس أحمد عمران رئيس الجهاز، على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

المهندس أحمد عمران رئيس جهاز العاشر من رمضان المشروع سكن لكل المصريين مشروع الاسكان علا العلاف

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وائل لطفي

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