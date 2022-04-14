الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طالب داخل شقة بالقطامية 

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لطالب داخل شقة بمنطقة القطامية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

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البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 18 سنة داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن شقة القاهرة مباحث القاهرة جثة طالب

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