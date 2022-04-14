ينتظر يوميا عشاق المسلسل الكوميدي “الكبير أوي” الجزء السادس الذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي عرض الحلقات الجديدة خاصة بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حققها العمل منذ عرض أولى حلقاته بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان الكريم 2022.

وتعرض مساء اليوم الخميس الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للنجم أحمد مكي والتي تشهد العديد من المفاجآت حول علاقة “حزلقوم” بزوجته التي تجسد دورها الفنانة أسماء جلال التي قامت بتعنيفه في نهاية الحلقة السابقة ووجهت له بعض التعليمات في كيفية التعامل مع المرأة.

موعد عرض مسلسل "الكبير أوى" الجزء السادس الحلقة 13

ويعرض مسلسل “الكبير أوي 6” بشكل حصري على قناة ON الفضائية بالإضافة إلى عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويبث مسلسل الكبير أوي الجزء السادس على قناة أون الفضائية في المواعيد التالية:

العرض الأول يكون في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء عقب أذان المغرب مباشرة.

الإعادة الأولى تبث في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة صباحا.

الإعادة الثانية تبث في تمام الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي للعرض الأول.

قصة وأحداث مسلسل الكبير أوي 6

وتدور أحداث وقصة الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” للنجم أحمد مكي بعد مرور عدة أعوام عن أحداث الجزء الخامس حيث تعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري التي خلالها يحاول رعاية ابنيه بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوي 6

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي بجانب النجم أحمد مكي عدد كبير من نجوم الكوميديا وهم كل من: