الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بمدينة نصر

د. محمد المحرصاوي
د. محمد المحرصاوي

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد الخالق الأمين العام المساعد للجامعة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، والدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، مركز جامعة الأزهر للاختبارات الإلكترونية بمدينة نصر، للوقوف على جاهزيتها والاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وخلال الجولة أوضح رئيس جامعة الأزهر أنه جار إنشاء وتأسيس عديد من مراكز الاختبارات الإلكترونية في جميع قطاعات الجامعة بالدراسة والبنات، إضافة إلى تأسيس مراكز للاختبارات الإلكترونية بالقطاعين البحري بطنطا والقبلي بأسيوط؛ تلبية للمتطلبات العالمية والتحول الرقمي الشامل في قطاعات الدولة المصرية كافة.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في السياق ذاته، احتفل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية، بذكرى وفاة الطبلاوي، والتي توافق اليوم الثاني عشر من رمضان 2022، وتأتي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أيوب المقرئين وآخر ملوك التلاوة ونقيب القراء السابق بالتزامن مع العشر الوسطى من رمضان 2022.

ولد الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي في 14 من نوفمبر عام 1934، بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وكان الولد الوحيد لوالده وفي ذلك يقول رحمه الله : "رزق والدي بمولوده الوحيد ففرح بمولدي فرحة لم تعد لها فرحة في حياته كلها، ليس لأنه رزق ولدًا فقط وإنما ليشبع رغبته الشديدة في أن يكون له ابن من حفظة القرآن الكريم".

رئيس جامعة الازه يتفقد مركز

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وائل لطفي

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