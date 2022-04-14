الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تنعى ضحايا حادث تصادم الأتوبيس السياحى بأسوان

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، داعية المولى، عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت رمزي، في بيان لها، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتماما كبيرا للمصابين وأسر المتوفين، سواء مصريين أو أجانب، من خلال سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوجيه الدعم لأسر المتوفين.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس السيسي بيان نعي ومواساة بنفسه للحادث المأساوى يعد رسالة تأكيد على أن القيادة السياسية لا تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لكل مواطن موجود فوق أرضها، ويعكس حرص الدولة المصرية على التفاعل مع الأحداث بشكل سريع حتى لا يسمح بفتح باب الاجتهاد والأقاويل والشائعات التى تهدف للنيل من الدولة.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية تقف الآن على قدم وساق للاطمئنان على صحة المصابين ومتابعة حالتهم أولا بأول، قائلة: مصر بوابة سلام وأمان لكل سائح من كافة بقاع الأرض الطاهرة، وصحتهم ورعايتهم أمر حتمي لا مجال فيه للشك.

النائبة أمل رمزى مجلس الشيوخ تصادم الأوتوبيس السياحي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمن

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وائل لطفي

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