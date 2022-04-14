الأمم المتحدة: 1964 قتيلًا و2613 مصابًا نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقريره عن أعداد الضحايا المدنيين في النزاع الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وحتى منتصف ليلة أمس الأربعاء، إن عدد الضحايا بلغ 4577 شخصًا بينهم 1964 قتيلًا و2613 مصابًا.

وذكر المكتب أن 703 مدنيين قتلوا إضافة إلى 1308 مصابين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، مشيرًا إلى أن 625 مدنيًا قتلوا وأُصيب 1020 آخرين فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، في حين قتل 78 مدنيًا وأصيب 288 آخرين.

وأضاف، أن 1261 مدنيًا قتلوا إضافة الى 1305 أصيبوا في مناطق أوكرانية أخرى هي: مدينة كييف، شيركاسي، شيرنهيف، خاركيف، خيرسون، ميكولايف، أوديسا، سومى وزابورزهيا، دينيبروفسك، ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الاطلاق والضربات الصاروخية والجوية.