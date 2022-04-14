الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقى يعين المصرية نميرة نجم مديرًا لمرصد الهجرة بالرباط

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

وافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، اليوم الخميس، على تعيين السفيرة المصرية الدكتورة نميرة نجم، كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقي ومقره العاصمة المغربية الرباط.

وكانت السفيرة نجم، قد اعتذرت لظروف صحية عن استمرارها في منصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي.

وقالت السفيرة نميرة نجم - في بيانٍ اليوم - إنها تعتز بكونها أول امرأة في إفريقيا تتولى منصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي طوال الـ4 سنوات الماضية شرفت خلالها بالعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أنها شاركت أثناء هذه المدة في رئاسة هيئة الدفاع التي قامت بدور رئيسي في حصول موريشيوس على حكم محكمة العدل بالرأي الاستشاري في استعادة جزر أرخبيل تشاغوس من الاستعمار البريطاني كأول امرأة مصرية وعربية وإفريقية تترافع أمام المحكمة العدل الدولية بلاهاي وأول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تقوم بالمرافعة ورئاسة وفد الدفاع للاتحاد الإفريقي عن حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

وأوضحت أنها أسهمت في فحص وتنفيد والإشراف على الإصلاحات المؤسسية بالاتحاد، وإطلاق اتفاقية المنطقة الإفريقية التجارية الحرة، ودمج منظمة النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي بشكلها الجديد أود نيباد، وصياغة ومراجعة القانونية للاتفاقيات الإفريقية، وتوقيع وتصديق وتفعيل عديد من الاتفاقيات في الاتحاد الإفريقي وإزالة معوقات نفاذها.

وأكدت السفيرة نميرة نجم، أن عملها الجديد كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقي بالعاصمة المغربية الرباط يعد تحديًا جديدًا بالنسبة لها.

الاتحاد الافريقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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