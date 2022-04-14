مصرع مسجل خطر وإصابة آخر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا

لقي مسجل خطر مصرعه، وأصيب آخر في تبادل النيران مع الشرطة بقرية أسمنت في نقادة غرب قنا، وذلك بعد تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة خلال حملة أمنية للقبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بشن حملة على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بقرية أسمنت في نقادة.

وأسفرت الحملة عن مقتل الأحمدي.ع.ش، 30 عامًا، بطلق ناري وإصابة آخر، خلال تبادلهم إطلاق النار مع الشرطة على كوبري قرية أسمنت في نقادة خلال حملة أمنية لضبطهم بعد سرقة وحدة صحية بنجع البركة التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.