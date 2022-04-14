عشاق السينما على موعد مع موسم فني ثري بالعيد

ينتظر الجمهور المصري وعشاق السينما، القائمة المبدئية لأفلام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم من المواسم القوية للغاية هذا العام ويغلب عليه الكوميديا بشكل كبير بعد إعلان عدد من النجوم خوض الموسم وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي من خلال فيلم واحد تاني، وخلال التقرير التالي، نرصد ملامح الموسم المنتظر.

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي

بدأت الشركة المنتجة لفيلم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي الترويج للموسم من خلال طرح البوستر الرسمي للفيلم على أن تطرح البرومو الرسمي خلال الأيام القادمة كأول الأفلام الضخمة المشاركة في الموسك، ويشارك في بطولته كلا من روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب"، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في “مصلحة السجون”، ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

فيلم زومبي

أعلن المنتج أحمد السبكي عن مشاركة فيلمه الجيدد زومبي من بطولة الفنان اشلاب علي ربيع في الموسم السنمائي المنتظر في عيد الفطر، وتم إطلاق البوستر الأول للفيلم، وظهر علي ربيع على البوستر الدعائي لفيلمه السينمائي الجديد منفردًا وهو يرتدي ملابس تعود لفترة السبعينات ويهرب من مجموعة من “الزومبي”.

الفيلم من بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

وبالإضافة للأفلام التي أعلنت بشكل رشمي المشاركة فهناك 5 أفلام ينوي صناعها المشاركة في الموسم القادم لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل رسي والأفلام هي: