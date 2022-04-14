الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عشاق السينما على موعد مع موسم فني ثري بالعيد

أحمد حلمي
أحمد حلمي

ينتظر الجمهور المصري وعشاق السينما، القائمة المبدئية لأفلام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم من المواسم القوية للغاية هذا العام ويغلب عليه الكوميديا بشكل كبير بعد إعلان عدد من النجوم خوض الموسم وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي من خلال فيلم واحد تاني، وخلال التقرير التالي، نرصد ملامح الموسم المنتظر.

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي

بدأت الشركة المنتجة لفيلم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي الترويج للموسم من خلال طرح البوستر الرسمي للفيلم على أن تطرح البرومو الرسمي خلال الأيام القادمة كأول الأفلام الضخمة المشاركة في الموسك، ويشارك في بطولته كلا من  روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب"، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في “مصلحة السجون”، ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

فيلم زومبي

أعلن المنتج أحمد السبكي عن مشاركة فيلمه الجيدد زومبي من بطولة الفنان اشلاب علي ربيع في الموسم السنمائي المنتظر في عيد الفطر، وتم إطلاق البوستر الأول للفيلم، وظهر علي ربيع على البوستر الدعائي لفيلمه السينمائي الجديد منفردًا وهو يرتدي ملابس تعود لفترة السبعينات ويهرب من مجموعة من “الزومبي”.

الفيلم من بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

وبالإضافة للأفلام التي أعلنت بشكل رشمي المشاركة فهناك 5 أفلام ينوي صناعها المشاركة في الموسم القادم لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل رسي والأفلام هي:

  • الجواهرجي بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة.
  • العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي.
  • ليلة العيد بطولة يسرا وسميحة أيوب وغادة عادل وريهام عبد الغفور.
  • تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد.
فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي القائمة المبدئية لأفلام عيد الفطر المبارك أفلام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك احمد حلمى فيلم زومبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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