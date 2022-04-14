الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

يحتفل به غدًا.. أسقف دير السريان يٌكشف تفاصيل طقس ختام الصوم

كنيسة
كنيسة

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية عددًا من المناسبات الهامة، والتي يحرص الأقباط على المشاركة فيها بأعداد كبيرة، ولا سيما أنها تعرف بأنها الأسبوع الأقدس لدى الأقباط.

ويستعد الأقباط غدًا للاحتفال بجمعة ختام الصوم الأربعيني، والذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساءً وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

- طقس جمعة ختام الصوم؟

 وقال الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون في كتابه عن طقس جمعة ختام الصوم، أن طقس جمعة ختام الصوم يشبه طقس آحاد الصوم، وليس طقس الأيام، وعُرف هذا اليوم بجمعة ختام الصوم لأن به نختم صوم الأربعين المقدسة.

وأضاف أسقف ورئيس دير السريان، قبل بدء القداس يقام سر مسحة المرضى "قنديل عام" لجميع المؤمنين ويدهنون بالزيت لشفائهم مما يكون قد ألم بهم من تعب من فترة الصوم والنسك، وحتى يدخلوا إلى أسبوع الآلام والعيد بصحة نفسية وجسدية أعظم، ويعمل القنديل في هذا اليوم في الكنيسة حتى يأخذ وضعه بين بقية الأسرار التي تعمل كلها في الكنيسة، أما هذا السر فيعمل دائمًا في منازل المرضى.

 وأوضح أن القنديل العام يعمل في هذا اليوم وقبل الدخول في أسبوع الآلام لأنه ممنوع عمل قناديل للمرضى في أسبوع الآلام، وهو من هذه الناحية يشبه الجناز العام الذي يعمل بعد قداس أحد الشعانين لأنه لا يجوز عمل جنازات ورفع بخور في أسبوع الآلام، مشيرًا إلى أن سر مسحة المرضى هو طقس تنفرد به جمعة ختام الصوم على مدار السنة كلها.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساءً، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحًا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب، أو المسيح مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رئيس دير السريان كنيسة القبطية

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وائل لطفي

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