الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين رئيس تنشر فيديو جديدًا رفقة طليقها هادى الباجورى

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس مجموعة من الصور والفيديوهات رفقة طليقها المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، من خلال فيديو جمع بين عدة صور لهما وأغنية «La Vie En Rose» وسط تشجيع كبير من قبل متابعيها على العودة من جديد.

ومن خلال التعليقات، هنّأ متابعو ياسمين على العودة وعودة العلاقة العاطفية مع زوجها السابق، فيما اعتبر البعض أن تلك الصور هي بداية للعودة من جديد، وذلك بعد الخلافات المنتشرة بينهما خلال الفترة الماضية والتي وصلت للطلاق بعد سنوات من الزواج.

تصدرت النجمة ياسمين رئيس محركات البحث للموقع الشهير «جوجل»، وتصدرت تريند مواقع التواصل المختلفة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة في حفل زفاف شام، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، والذي أقيم الأيام الماضية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي.

وانتشرت الساعات الماضية شائعات عن ارتباط ياسمين رئيس ودخولها في علاقة عاطفية بعد أيام قليلة من انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، نظرا لحالتها النفسية المبهجة التي ظهرت بها خلال حفل الزفاف، بالإضافة إلى خضوعها لجلسة تصوير ظهرت خلالها بفستان أحمر اللون وهي تأكل فاكهة الفراولة.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم «لص بغداد»، والذي تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي «البحث عن أم كلثوم»، بجانب بطولتها فيلم «شيخ جاكسون»، و«هيبتا المحاضرة الأخيرة» الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، وتعاونت مع النجم أحمد حلمي في «صنع في مصر»، وانطلقت بعد ذلك لتقدم عددًا من الأعمال والبطولات.

ياسمين رئيس الصور والفيديوهات المخرج هادي الباجوري La Vie En Rose السابق

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وائل لطفي

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