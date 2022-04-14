السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم ثان سوهاج دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الشقة السكنية يتم استغلالها في تجهيز الأكلات والأطعمة لإحدى الكافتيريات دائرة القسم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة بدائرة قسم ثان سوهاج التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة دائرة قسم ثان سوهاج، وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تستغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدي الكافتيريات ملك المدعو "معتز. م. م. ب" 35 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم دائرة القسم، وتم الدفع بعدد "1" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة المدعو "معتز. م. م. ب" 35 عامًا؛ أفاد المذكور بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.