الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يقدم سماعات طبية للطلاب ضعاف السمع

رئيس جامعة طنطا يقدم
رئيس جامعة طنطا يقدم سماعات طبية للطلاب ضعاف السمع

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا،  أن الجامعة بذلت جهدا كبيرا في تقديم الخدمات  والرعاية  ودعم  الطلاب ذوي الهمم  ووضعتهم  في صدارة اهتماماتها ليتمتعوا بحقوقهم في مختلف المجالات.

 

وأضاف  "زكي"، في تصريحات له، أن الجامعة بها مركز لرعاية ذوي الهمم تم تدريب العاملين فيه  على تقدبم  الدعم  والرعابة لأبطال التحدي.

 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود زكي بإدارة الجامعة عدد من الطلاب ذوي الهمم من مختلف كليات الجامعة فى حضور الدكتور حمدي شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم سماعات طلية  لضعاف السمع بالتعاون مع وزارة التضامن  الاجتماعي والجمعية الشرعية.

 

وأشار إلى الأهمية المجتمعية لمبادرة  "قادرون باختلاف" والتي تتمثل في الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الهمم، وتغيير ثقافة المجتمع نحو المساواة والعدالة االجتماعية، وإرساء قيمة التطوع والمشاركة المجتمعية، موضحاً أن تنفيذ ذلك يتم من خلال 4 محاور رئيسية وهى التنمية وبناء الشخصية، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الخبرات والمعارف، والخدمات العامة.

رئيس جامعة طنطا يقدم سماعات طبية للطلاب ضعاف السمع

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وائل لطفي

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