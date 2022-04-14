سهرات رمضانية ينظمها صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية.. اليوم

يواصل صندوق التنمية الثقافية، لليوم الخامس على التوالي، احتفالاته الفنية والثقافية عبر مراكزه الإبداعية المختلفة، وذلك في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية القافية احتفالا بشهر رمضان المعظم، حيث ينظم الصندوق في التاسعة مساء اليوم الخميس 14 أبريل والموافق 13 رمضان، عددًا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

ويستضيف مركز إبداع قبة الغوري - بشارع الأزهر- "الفرقة القومية" بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتقدم الفرقة مجموعة مختارة من الاستعراضات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الأصيل، منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي، وغيرها من الإستعراضات التي تعبر عن التقاليد والهوية المصرية.

وبمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، تقدم الفنانة رضوى سعيد مجموعة من أغنيات الزمن الجميل لأم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، قدمت رضوي سعيد العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، وأنشأت فرقتها عام 2019 لإحياء التراث من خلال تقديم أغاني الزمن الجميل، وشاركت بعدد من الحفلات بمسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية .

وبمركز إبداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز يقام صالون مقامات بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "أشعار في حضرة الأوتار" ويستضيف الشاعر الكبير السيد حسن بمصاحبة المطرب أحمد حسن حيث يقدم مجموعة من أشهر الأغاني الدينية، الصالون تقديم الاذعية إيناس جلال.

وبمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، يقام حفل للشيخ زين محمود وفرقته، حيث يقدم عدد من الفقرات تتنوع بين "المديح"، ويقدم مجموعة منتقاة من ديوان بن الفارض، وفقرات من "السيرة الهلالية" وتتضمن جزء من مقتل عامر الخفاجي، أولاد هوله ويختتم بفقرات " فلكلور من الصعيد" منها "بتناديني تاني لية "، موال "ناعسة وأيوب"، وغيرها من أشهر أغاني الفلكلور الصعيدي.

كذلك تستمر ورش رمضانيات بمركز إبداع بيت العيني، خلف الجامع الأزهر، حيث تقام ورشة للخط العربي لتعلم أساسيات الخط الكوفي المربع وكتابة الأسماء و بعض الكلمات في لوحات خطية والورشة تحت إشراف الفنان أنور الفوال، يعقبها ورشة حكي بعنوان “ألف ليلة وليلة”.

ويستمر بمركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة " عرض أوبريت الليلة الكبيرة.

ــ ٥٥ لوحة فنية فى معرض "رسائل لونية" بالأوبرا

في سياق متصل، يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، فى الثامنة والنصف مساء اليوم أيضا، بقاعة صلاح طاهر معرض بعنوان "رسائل لونية" للفنانة منى فتحي الذى يضم أكثر من ٥٥ لوحة فنية ما بين الزيت والأكليريك وألألوان المائية، ويتناول الفكر السيريالي الذى يختلف عن التفكير العقلانى للمنطق والقيم الجمالية المتوارثة ويستمر المعرض حتى الأربعاء ٢٠ أبريل الجاري.

يذكر أن الفنانة منى فتحى حصلت على دراسات حرة فى كلية الفنون التطبيقية قسم ديكور وكلية فنون جميلة قسم تصوير زيتى، كما شاركت فى العديد من المعارض الجماعية وقصور الثقافة والأوبرا والمعرض الدولى بالمعهد الثقافى الإيطالي.

ــ أمسية رمضانية لأميرة الإيقاع بالمسرح المكشوف

وضمن فاعليات دار الأوبرا الرمضانية، تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى التاسعة والنصف مساء اليوم على المسرح المكشوف بأرض الجزيرة .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا من بينها: أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.

الجدير بالذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكر وتخصصت في العزف على آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاء بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.